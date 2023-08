Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Konz - Zeugen gesucht

Konz (ots)

Am Freitag, den 25.08.2023, ereignete sich gegen 09:00 Uhr - 09:30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Granastraße in Konz, Höhe des Kebap-Ladens Mido. Die Geschädigte stellte ihr Fahrzeug für ca. 30 Minuten an der oben genannten Örtlichkeit ab. Der bislang unbekannte Fahrer touchierte vermutlich beim Vorbeifahren das unmittelbar daneben geparkte Fahrzeug im rückwärtigen Bereich der Beifahrerseite. Der Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnr. 06581-9155-0 zu melden.

