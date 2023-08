Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruchsdiebstahl in PKW

Trier-Ehrang (ots)

Am Freitag, dem 25.08.2023, gegen 04:30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter in der Merowingerstraße in Trier aus einem PKW Gegenstände zu entwenden. Der Täter schlug hierfür die Seitenscheibe eines Smarts ein. Während der Tatausführung wurde der Täter von einem Passanten, der ihm zurief, gestört. Der Täter entfernte sich fußläufig in Richtung Quinter Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 180 cm groß, schlanke Statur, schwarze Kleidung und schwarzes Basecap. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat und Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Schweich in Verbindung zu setzen.

