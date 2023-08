POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Nacht

Trier OT Pfalzel (ots) - Am Mittwoch, 23.08.2023 kam es zwischen 08:00 Uhr und 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Sauerzapfstraße in Trier-Pfalzel. Das unfallverursachende Fahrzeug kollidierte hierbei mit einem ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellten PKW. Es dürfte Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden sein. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Verkehrsunfall in unbekannte Richtung. ...

mehr