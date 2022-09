Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Hochwertige E-Bikes vom Träger entwendet

Lebach (ots)

Unbekannte entwendeten am 03.09.2022, in der zeit von 15:30h - 18:00 h, auf dem Parkplatz neben dem Sportplatz Lebach, in der Schlesierallee, zwei hochwertige, schwarz-grüne E-Bikes der Marke Cube, welche gesichert auf einem Fahrradträger eines Campers standen. Der Träger des Campers zeigte zur Schlesierallee hin. Die E-Bikes wurden möglicherweise anschließend von den Tätern durch Lebach geführt. Die Polizeiinspektion Lebach bittet um die Mitteilung sachdienlicher Hinweise unter der 06881/5050 oder auch per Mail unter PI-LEBACH@polizei.slpol.de.

