Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Verkehrsrowdys unterwegs

Lebach (ots)

Am frühen Freitagabend, 26.08.2022, befuhren zwei Pkw der Marke BMW in Lebach-Innenstadt den Verkehrskreisel B 268/B 269. Beide Fahrzeuge sollen aus Richtung Landsweiler gekommen sein und mehrfach in driftender Art und Weise den Kreisel befahren haben. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen, gab es einen lauten Knall, wonach sich beide Fahrzeuge wieder von der Örtlichkeit entfernten. Bei den Pkw soll es sich um ein älteres und ein neueres BMW-Modell in dunkler Farbe gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel. 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell