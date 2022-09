POL-Lebach: Dieseldiebstahl am alten Kaufland Lebach

Schmelz (ots) - Am Samstagnachmittag, 27.08.2022, gegen 14.15 Uhr, kam es in Schmelz in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Eine 67-jährige Frau aus Quierschied befuhr mit ihrem Pkw die Trierer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr, beabsichtigte sie nach rechts in eine Parkbucht einzufahren. Hierbei übersah sie die 18-jährige E-Scooter-Fahrerin, welche mit ...

