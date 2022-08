Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall mit E-Scooter

Schmelz (ots)

Am Samstagnachmittag, 27.08.2022, gegen 14.15 Uhr, kam es in Schmelz in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter. Eine 67-jährige Frau aus Quierschied befuhr mit ihrem Pkw die Trierer Straße in Fahrtrichtung Ortsmitte. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr, beabsichtigte sie nach rechts in eine Parkbucht einzufahren. Hierbei übersah sie die 18-jährige E-Scooter-Fahrerin, welche mit ihrer Sozia verbotswidrig den dortigen Gehweg in gleicher Richtung benutzte. Es kam zum Zusammenstoß des Pkw mit den beiden E-Scooter-Fahrerinnen, die beide stürzten und leicht verletzt wurden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der E-Scooter keine erforderliche Pflichtversicherung besaß und die Fahrerin nicht im Besitz einer vorgeschriebenen Fahrerlaubnis war.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell