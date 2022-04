Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + "Z" in Lack geritzt + Hakenkreuze gesprüht + Wegen Spinne Leitplanke touchiert + Radfahrer greift Spaziergänger an + Unfallfluchten + Zu flott bei Regen unterwegs + Mit Promille aufs Feld + ...

Dillenburg (ots)

Haiger: "Z" in Lack gekratzt -

Am Ende der vergangenen Woche trieben Unbekannte mehrere "Z" in den Lack eines in der Bahnhofstraße geparkten Transporters. Der weiße Citroen "Jumper" parkte zwischen Donnerstagmorgen (21.04.2022), gegen 11.00 Uhr und Freitagmorgen (22.04.2022), gegen 08.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 12. Die Täter ritzten die Buchstaben in alle vier Seiten des Transporters und ließen einen Schaden von rund 5.000 Euro zurück. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Haiger - A 45: In Leitplanke gekracht -

Ein 31-jähriger BMW-Fahrer kollidierte am Dienstag (26.04.2022), gegen 19:00 Uhr auf der A 45 mit der Mittelleitplanke. Der Coesfelder war nach Einschätzung der Polizei auf der linken Fahrbahn in Richtung Dortmund mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs. Auf der regennassen Autobahn verlor er die Kontrolle über seinen 5er BMW und stieß gegen die Mittelleitplanke. Von dieser prallte er ab und krachte anschließend in die Außenleitplanke. Der Fahrer wurde leicht versetzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf geschätzte 10.600 Euro.

Dillenburg: Hakenkreuze im Dillfeld gesprüht -

An einer Gartenmauer und einem Brückenpfeiler ließen Unbekannte schwarze Hakenkreuze zurück. Am Montagnachmittag (25.04.2022), gegen 17.00 Uhr entdeckte ein Spaziergänger das etwa 100 x 100 cm großes Nazisymbol an dem Pfeiler sowie drei ca. 40 x 40 cm große Hakenkreuze an einer Gartenmauer. Zeugen, die die Täter beobachteten oder die sonst Angaben zu den Sprayern machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 bei der Dillenburger Polizei zu melden.

Dillenburg: Nach Parkplatzrempler abgehauen -

Auf dem Parkplatz der ehemaligen EDEKA-Filiale in der Maibachstraße ließ ein flüchtiger Unfallfahrer einen Schaden von rund 800 Euro zurück. Am Montag (25.04.2022), zwischen 13.30 Uhr und 22.15 Uhr parkte dort ein roter Renault Clio mit Marburger Zulassung (MR-Kennzeichen). Beim Ein- oder Ausparken touchierte der Flüchtige den vorderen Kotflügel und die Tür auf der Fahrerseite des Franzosen. Während die Besitzerin ihren Clio gegen 13.30 Uhr dort einparkte, stand auf dem Parkplatz links neben ihr ein größerer, dunkler Geländewagen bzw. SUV. Ob dieser Wagen im Zusammenhang mit den Unfallschäden steht, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Wissenbach: Vor Spinne erschreckt -

Unverletzt, aber mit einem riesen Schrecken, kam heute Morgen (27.04.2022) eine Golffahrerin nach einem Aufprall gegen die Leitplanke davon. Gegen 07:15 Uhr war die Dillenburgerin auf der B 253 von Frohnhausen in Richtung Wissenbach unterwegs. Um nicht von der Sonne geblendet zu werden, klappte sie ihre Blende herunter. Aus dieser fiel plötzlich eine Spinne. Die 24-Jährige erschrak, verriss das Lenkrad und touchierte die Leitplanke. Die Schäden an ihrem Golf und der Leitplanke beziffert die Polizei auf rund 2.000 Euro.

Herborn-Burg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht -

Nach er Unfallflucht an einem Geschäftshaus am Burger Kreisverkehr bittet die Herborner Polizei um Mithilfe. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte am zurückliegenden Wochenende vor dem zwischen den Abfahrten zur Bundesstraße und in Richtung Uckersdorf gelegenen Anwesen hielt und beim Ein- oder Ausparken eine Granitplatte des Haussockels und die Abschlusskante eines Fensters beschädigte. Dort entdeckten die den Unfall aufnehmenden Polizisten blaue Farbe, die mutmaßlich vom Unfallfahrzeug stammt. Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall zwischen Samstagmorgen (23.04.2022), gegen 08.00 Uhr und Montagmorgen (25.04.2022), gegen 08.00 Uhr beobachtet? Wem ist in dieser Zeit vor dem Geschäftshaus ein blaues Fahrzeug aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Wetzlar-Hermannstein: Zusammenstoß nach Abbiegevorgang -

Nach dem Abbiegen von der Otto-Wels-Straße auf die Hermannsteiner-Straße geriet am Montagabend (26.04.2022) ein Jaguar außer Kontrolle. Vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit geriet der Wagen ins Schlingern und schlitterte in den Gegenverkehr. Dort prallte er mit einem entgegenkommenden VW Touran zusammen. Der 40-jährige Dillenburger im VW konnte weder bremsen noch ausweichen. Sowohl der in Wetzlar lebende 41-jährige Jaguarfahrer, als auch der Dillenburger im Touran blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 40.000 Euro.

Wetzlar-Neuborn: PKW-Scheibe eingeschlagen -

Unbekannte Täter beschädigen am Dienstag (26.04.2022) einen grauen Ford Puma. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der "Schulgasse". Der entstandene Schaden liegt bei geschätzten 200 Euro. Zeugen, die den Täter zwischen 07:45 Uhr und 14:45 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 bei der Wetzlarer Polizei zu melden.

Hüttenberg: Betrunken Unfall gebaut -

Auf der Landstraße zwischen Hörnsheim und Hüttenberg verunglückte heute in den frühen Morgenstunden (27.04.2022) ein betrunkener Peugeotfahrer. Der 20-Jährige aus Gießen kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und landete mit seinem Franzosen im Feld. Der Unfallfahrer blieb unverletzt. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten bemerkten seine Alkoholfahne und ließen ihn pusten: Das Testgerät zeigte einen Wert von 0,96 Promille an. Zudem ergaben Ermittlungen, dass der Gießener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgten eine Blutentnahme auf der Wetzlarer Wache und Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis. Die Schäden an seinem Peugeot schätzt die Polizei auf rund 2.500 Euro.

Braunfels-Neukirchen: Spaziergänger von Radfahrer traktiert / Polizei sucht Zeugen -

Am letzten Samstag (23.04.2022) wurde ein Spaziergänger im Mühlweg, im Tal von Neukirchen nach Altenkirchen, von einem Radfahrer angegriffen. Die Polizei ermittelt wegen Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung sowie Straßenverkehrsgefährdung.

Gegen 08.30 Uhr ging das 72-jährige Opfer mit seinen Hunden im Tal spazieren. Die Hunde liefen nicht angeleint umher. Als sich ein Radfahrer näherte, rief der Braunfelser seine Hunde zu sich. In etwa 300 Meter Entfernung begann der Radfahrer nach Einschätzung des Braunfelsers sein Tempo zu erhöhen und rief: "Ach, da ist ja wieder das Arschloch!". Der Unbekannte fuhr auf den Rentner zu, versuchte beim Vorbeifahren nach diesem zu treten und touchierte den Braunfelser an der Schulter. Einen Sturz konnte der 72-Jährige verhindern. Der Radfahrer stoppte und beschimpfte den Rentner weiter. Dieser nahm seine Hunde und ging davon.

Eine genaue Beschreibung des Angreifers oder dessen Fahrrades ist dem Opfer nicht möglich. Der Unbekannte war relativ groß und hatte nur noch wenige Haare.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Auseinandersetzung zwischen dem Radfahrer und dem Spaziergänger beobachtet? - Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Bikers machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Guido Rehr, Pressesprecher

