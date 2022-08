Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Raubdelikt in Lebach

66822 Lebach

Ein bislang unbekannter Täter näherte sich am 13.08.2022 gegen 07:15h dem Geschädigten, als dieser sich gerade in der Saarbahn auf dem Weg von Saarbrücken nach Lebach befand. Die Saarbahn fuhr zu diesem Zeitpunkt in den Bahnhof Lebach ein. Der Täter sprach den Geschädigten in arabischer Sprache an und schubste ihn im weiteren Verlauf. Hierbei entwendete der Täter das Mobiltelefon Samsung Galaxy A72, Farbe Schwarz, welches der Geschädigte in seiner rechten Hosentasche mit sich führte. Der Geschädigte bemerkte das Fehlen des Mobiltelefons erst, als er sich an seinem Pkw unweit der Haltestelle befand. Er begab sich anschließend mit seinem Pkw auf die Suche nach dem vermeintlichen Täter und konnte diesen in Lebach feststellen. Das Mobiltelefon konnte jedoch nicht aufgefunden werden.

Der Täter gab dem Geschädigten gegenüber an, dass er das Mobiltelefon nicht habe, jedoch wisse, wer in dessen Besitz sein könnte. Gegen die Zahlung von 250EUR könnte er es dem Geschädigten wiederbringen. Hierzu solle der Geschädigte mit dem Geld gegen 08:00h wieder an der Örtlichkeit erscheinen.

Der Geschädigte fuhr daraufhin nach Hause und holte dort 250EUR ab. Anschließend begab er sich wieder zur vereinbarten Örtlichkeit. Der Täter erschien dort jedoch nicht. Anschließend begab sich der Geschädigte zwecks Anzeigenerstattung zur Dienststelle.

PB:

- männlich - ca. 20-25 Jahre alt - ca. 175-180cm groß - dunkle Hautfarbe - trug schwarze Jacke mit Kapuze und führte schwarzes e-Bike mit sich

Zeugen oder Person, die sachdienliche Angaben zu der Tat oder zu dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lebach unter der Rufnummer 06881/5050 oder per E-Mail unter pi-lebach@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.

