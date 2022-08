Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Brand in Lebach

Lebach (ots)

Am 04.08.2022 wurde die PI Lebach gg. 20:15 h darüber in Kenntnis gesetzt, dass es in der Tholeyer Straße in Lebach zu einem Brand- und Explosionsgeschehen gekommen sei. Bei dem entsprechenden Anwesen handelt es sich um ein ehemaliges Geschäftsgebäude, welches im Obergeschoss auch bewohnt wird.

Nach ersten Ermittlungen konnte bislang festgestellt werden, dass in einem der Räume im Untergeschoss aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen war. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Druckwelle, in Folge dessen zwei Schaufensterscheiben zerbarsten. Glassplitter hiervon konnten in einer Entfernung von bis 10 Metern festgestellt werden.

Die Brandursachenermittlung dauert weiter an. Momentan wird jedoch davon ausgegangen, dass ein strafrechtlich zugrunde liegender Sachverhalt hier nicht vorliegt. Glücklicherweise wurde durch den Brand und das Geschehen niemand verletzt. Die Schadenshöhe konnte bislang ebenfalls noch nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell