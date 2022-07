Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Diebstähle im Bereich Innenstadt Lebach

Lebach (ots)

In den frühen Morgenstunden des Sonntags, 23.07.2022, kam es in der Mottener Straße in Lebach zu mehreren Diebstählen aus Pkw und einem Wohnungseinbruchsdiebstahl. In einem Fall konnte von dem Geschädigten ein Tatverdächtiger dabei betroffen werden, als dieser gerade in seinem Pkw saß und versuchte das Handschuhfach zu öffnen. Auf Ansprache flüchtete die Person in Richtung Heeresstraße. Beschreibung des männlichen Täters, ca. 30 Jahre alt, kurze braune Haare, sprach englisch, trug eine dunkle Jacke mit einer Bauchtasche.

Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion Lebach, Tel. 06881/5050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell