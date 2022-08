Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in 66839 Schmelz-Limbach

66839 Schmelz-Limbach (ots)

In der Nacht von Samstag, den 06.08.2022, auf Sonntag, den 07.08.2022, kam es in der Zeit zwischen 21:30 Uhr und 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Simmelbergstraße in 66839 Schmelz-Limbach. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich aus Richtung Dorfstraße kommend in Richtung der Straße In der Dumpwies und kollidierte in einer Linkskurve mit einem Pkw, der am Fahrbahnrand geparkt war. An dem geparkten Pkw entstand infolge der Kollision ein erheblicher Schaden im Frontbereich. Das Fahrzeug des Unfallverursachers wurde vermutlich an der rechten Seite der Fahrzeugfront beschädigt. An der Unfallstelle konnten zurückgebliebene Karosserieteile des Unfallverursachers festgestellt werden. Aufgrund der aufgefundenen Karosserieteile ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug aktuell schwarz lackiert ist und zuvor rot lackiert war.

Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lebach unter Tel.: 06881-5050 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell