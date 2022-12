Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Spielautomaten aufgebrochen

Altenburg (ots)

Altenburg: Die Kriminalpolizei in Altenburg ermittelt zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls mit Bezug zu einer Gaststätte in der Pauritzer Straße. Demnach verschafften sich bislang unbekannte Täter am 08.12.2022, im Zeitraum von 01:45 Uhr - 08:50 Uhr, Zugang zu der Gaststätte und brachen in der Folge zwei dort befindliche Spielautomaten auf. Mit dem darin befindlichen Bargeld entkamen die Diebe unerkannt. Im Zuge der Ermittlungen werden nunmehr Zeugen gesucht, die Hinweise zum Tatgeschehen bzw. den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden.

