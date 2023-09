Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit Haftbefehl gesuchter Dieb festgenommen: 29-Jähriger wird auch Vielzahl von Kellereinbrüchen verdächtigt

Kassel (ots)

Kassel: Im Rahmen der Ermittlungen der BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in unterschiedlichen Deliktsbereichen eingerichtet wurde, rückte bei verschiedenen Kellereinbrüchen immer wieder ein 29 Jahre alter Mann in den Fokus. Inzwischen werfen die Ermittler dem aus Algerien stammenden 29-Jährigen, der momentan keinen festen Wohnsitz hat, mehrere Dutzend Einbrüche in Keller von Kasseler Mehrfamilienhäusern vor. Darüber hinaus lag gegen den Mann nun ein Haftbefehl vor, weil er bereits im Februar 2022 einen Ladendiebstahl in Kassel begangen hatte und dafür von der Justiz verurteilt worden war. Aus diesem Grund leiteten die Ermittler der BAO Mars eine Fahndung nach dem 29-Jährigen ein, dessen genauer Aufenthaltsort nicht bekannt war. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei, die am gestrigen Dienstag Kontrollen für die BAO Mars in der Kasseler Innenstadt durchführten, konnten den 29-Jährigen schließlich gegen 18:50 Uhr am Martinsplatz ausfindig machen und festnehmen. Er wurde für die Verbüßung von 20 Tagen Freiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen wegen der Kellereinbrüche gegen ihn dauern an.

Infos zur BAO Mars

Weitere Informationen zur BAO Mars, die bei der Kasseler Polizei zur Bekämpfung von signifikanten Anstiegen in verschiedenen Deliktsbereichen wie dem Kellereinbruch eingerichtet wurde, finden Sie in der Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5505075.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell