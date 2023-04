Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfall durch herabfallende Ladung

Koblenz (ots)

Verkehrsunfall auf Grund verlorener Ladung

Am Samstag, den 08.04.2023, gegen 09.55 Uhr befuhr ein PKW mit Anhänger die B 42 von Lahnstein in Richtung Koblenz. In diesem Bereich verläuft die B 42 auf Grund einer Baustelle einspurig in jede Fahrtrichtung. Am Ende der Baustelle verläuft nach einer Fahrbahnschwenkung der Verkehr wieder zweispurig.

In diesem Bereich, ungefähr in Höhe Zufahrt B 49 bzw. B 327/Südbrücke, verlor der Anhänger nach Überfahren der Fahrbahnschwenkung ein Metallteil, augenscheinlich ein Teil eines Metallzaunes.

Zwei PKW fuhren über direkt im Anschluss über dieses Metallteil und wurden dadurch beschädigt (Reifenplatzer). Der PKW entfernte sich weiter in Richtung Koblenz. Es soll sich nach Angaben von Zeugen um einen silbernen oder grauen PKW mit einem kleineren Anhänger gehandelt haben.

Die Polizei Lahnstein bittet um sachdienliche Hinweise zu diesem Vorfall unter 02621/ 9130.

