Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sonderkontrollen anlässlich "Car-Friday" in Koblenz und Andernach

Polizeidirektion Koblenz (ots)

Am Karfreitag, welcher von Autoliebhabern und Autotunern als sogenannter "Car-Friday" bezeichnet wird, wurden durch die Polizeidirektion Koblenz Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der technisch veränderten Fahrzeuge sowie der illegalen Straßenrennen im Raum Koblenz sowie Andernach durchgeführt. Aufgrund der Anzahl der festgestellten Fahrzeuge unterstützen Kräfte der Polizeidirektion Neuwied eine Kontrolle am Globus in Koblenz Bubenheim. Die zum Teil nicht angemeldeten Veranstaltungen mit über 1300 Fahrzeugen verliefen weitestgehend friedlich und ein reger Austausch zwischen den Autobegeisterten und den kontrollierenden Beamten fand statt. Dennoch wurden bei mehr als einem Drittel der kontrollierten und teilweise erheblich veränderten Fahrzeugen Mängel festgestellt, welche zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Die Weiterfahrt der Fahrzeuge wurde untersagt und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die Fahrzeugführer sowie -halter wurden eingeleitet. Gegen den Fahrer eines Fahrzeuges wurde ein Strafverfahren eingeleitet, da er bei einem Driftversuch umstehende Personen gefährdete, als sein Fahrzeug ausbrach.

