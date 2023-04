POL-PDKO: Pressebericht Polizei Bendorf, 06.04.2023. Alkoholisiert mit Fahrrad unterwegs

Dieblich (ots) - In der Nacht zum 06.04.2023 wurden in der Gemarkung Dieblich an zwei Baustellen die Baucontainer aufgebrochen. Die Täter entwendeten jeweils eine größere Anzahl von Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf über 20.000,- Euro. Eine Baustelle befindet sich in der Nähe eines Brückenpfeilers der Autobahnbrücke Moseltal, der andere Tatort liegt in der Nähe des Zubringers zur A 61 bei der ...

