POL-PPWP: Messerangriff entpuppt sich als Säbelrasseln

Kaiserslautern (ots) - In der Pariser Straße kamen sich am Montagnachmittag ein Motorroller und ein Linienbus in die Quere. Ein 58-jähriger Mann fuhr mit seinem Zweirad um 16 Uhr in Richtung Innenstadt. Beim Versuch, die Fahrspur zu wechseln, kam es zum Zusammenstoß mit dem neben ihm fahrenden Bus. Der Rollerfahr kam zu Fall und verletzte sich hierbei. Ein hinzugerufener Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen ...

