Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht - Wer hat etwas gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagmorgen meldete sich ein 40-jähriger Mann bei der Polizei und schilderte einen Verkehrsunfall in der Von-Miller-Straße. Nach seinen Angaben fuhr er um 10:45 Uhr in Richtung Opelkreisel, als ein Lkw plötzlich vor ihm von einem angrenzenden Parkplatz auf die Fahrbahn fuhr. Der Autofahrer musste mit seinem BMW X1 eine Notbremsung einleiten, damit er nicht mit dem Gespann zusammenstieß. Ein hinter ihm fahrender 20-jähriger Mann bemerkte das Bremsmanöver zu spät und fuhr mit seinem Mini Cooper auf den BMW auf. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Lkw fuhr davon. Die Polizei nahm die Ermittlungen bezüglich der Verkehrsunfallflucht auf. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem weißen Sattelschlepper mit weißem Auflieger machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden. |kfa

