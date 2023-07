Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand im Gersweilerweg

Kaiserslautern (ots)

Am Dienstagnachmittag brannte es in einer Wohnung im Gersweilerweg. Ein 16-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte nach eigenen Angaben die Flammen in seinem Zimmer. Umgehend verließ er die Wohnung und meldete den Brand. Zusammen mit der Feuerwehr gelang es der Polizei, alle Anwohner unverletzt zu evakuieren. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurde die Wohnung erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Bezüglich der Brandursache dauern die Ermittlungen weiterhin an. Hierzu wurde ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Im Einsatz befand sich neben Polizei und Feuerwehr auch der Rettungsdienst. |kfa

