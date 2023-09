Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Café-Einbrecher am Hauptbahnhof auf frischer Tat festgenommen: 23-Jähriger wehrt sich und bespuckt Polizisten

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Die schnelle Festnahme von zwei Einbrechern noch auf frischer Tat gelang einer Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum heutigen Mittwoch am Kasseler Hauptbahnhof dank eines aufmerksamen Taxifahrers. Dieser hatte die Täter beim Versuch, eine Scheibe an einem Café einzuschlagen, beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Dank seiner Beobachtung ertappte die hinzugeeilte Streife die Tatverdächtigen noch an Ort und Stelle, sodass für die 22 und 23 Jahre alten Männer die Handschellen klickten, bevor sie in das Lokal einsteigen konnten. Der ältere Tatverdächtige wehrte sich gegen seine Festnahme, indem er Kopfstöße und Tritte in Richtung der Streife und den zur Unterstützung eingesetzten Beamten der Bundespolizei austeilte. Glücklicherweise blieben die Polizisten bei diesen Angriffen unverletzt. Der 23-Jährige mit libanesischer Staatsangehörigkeit und der 22-jährige algerische Staatsbürger, die in Flüchtlingseinrichtungen in Schmalkalden und Darmstadt wohnen, wurden von den Polizisten zur Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam gebracht. Beide müssen sich nun wegen des Einbruchsversuchs verantworten.

Der Notruf des Taxifahrers hatte die Polizei gegen 1:50 Uhr erreicht. Sofort war die Steife des nahegelegenen Innenstadtreviers zu Fuß zum Rainer-Dierichs-Platz geeilt und ertappte beide Täter noch bei ihren Versuchen, mit brachialer Gewalt die Glastür des Cafés aufzubrechen. Die anschließende Tatortaufnahme ergab, dass die Männer zuvor bereits gewaltsam in den Außenbereich des Lokals eingebrochen waren, dort aber nicht fündig wurden, weshalb sie die Tür zum Innenraum angingen. Nachdem der renitente 23-Jährige festgenommen und auf das Revier gebracht wurde, spuckte er einen Polizisten absichtlich ins Gesicht, wobei sein Speichel das Auge des Beamten traf. Gegen ihn wird daher nun zusätzlich wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Wie sich darüber hinaus herausstellte, war sein 22 Jahre alte Komplize zuvor in der Nacht bereits rauchend in einem Zug aufgefallen, weshalb er nach dem Ausstieg am Hauptbahnhof von Beamten der Bundespolizei kontrolliert worden war. Diese entdeckten nach der Überprüfung in einem Mülleimer am Gleis ein Paket mit knapp 100 Gramm Marihuana, dessen sich der 22-Jährige dort nach bisherigen Ermittlungen direkt vor der Kontrolle entledigt hatte. Er muss sich daher nun auch wegen illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen die beiden Tatverdächtigen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei geführt.

