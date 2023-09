Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fußgängerin bei Unfall in Vernawahlshausen schwer verletzt

Kassel (ots)

Wesertal (Landkreis Kassel):

Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es in der Uslarer Straße in Wesertal-Vernawahlshausen zu einem Unfall, bei dem ein Pick-Up eine Fußgängerin erfasste. Die 54-jährige Frau aus Uslar wurde schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Göttingen geflogen. Lebensgefahr soll nach erster Einschätzung der Rettungskräfte für sie nicht bestehen.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, hatte sich der schwere Unfall gegen 15:10 Uhr ereignet. Nach bisherigem Ermittlungsstand war ein 43 Jahre alter Pick-Up-Fahrer aus dem Landkreis Northeim auf der Ortsdurchfahrt/ B 80 in Richtung Uslar unterwegs. In Höhe der Uslarer Straße 27 kam es schließlich zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerte. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt.

Der genaue Hergang und die Ursache des Unfalls sind nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen, die bei der Polizeistation Hofgeismar geführt werden.

