Freiwillige Feuerwehr Hennef

FW Hennef: Hilflose Person aus Brölbach gerettet - Durch Jugendfeuerwehr endeckt

Hennef (ots)

Am Dienstagabend kam es in Hennef-Bröl zu einem aufwändigen Einsatz für die Feuerwehr: Eine hilflose Person musste aus der "Bröl" gerettet und einen Hang hinauf transportiert werden.

Die Jugendgruppe der Löscheinheit Happerschoss befand sich am Dienstagabend für eine Übung am Bröler Spielplatz. Während der Übung bemerkten Jugendliche Kleidungsstücke und persönliche Gegenstände am Ufer der Bröl und machten die Betreuer der Jugendfeuerwehr darauf aufmerksam, diese verständigten daraufhin die Polizei.

Aufgrund der Auffindesituation wurden die Einheiten Happerschoss, Hennef und Blankenberg zur Suche nach einer vermissten Person nach Bröl alarmiert. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte die Person ca. 150 Meter Bachabwärts am gegenüberliegenden Ufer aufgefunden werden. Um zu dem Patienten zu gelangen mussten die Feuerwehrleute vom nächsten Wirtschaftsweg aus ca. 40 Höhenmeter über einen steilen Abhang hinabsteigen.

Parallel dazu wurde eine Rettung über ein Boot der Feuerwehr vorbereitet, die aber aufgrund der starken Strömung und mehrerer im Wasser liegender Bäume abgebrochen werden musste.

In einer Schleifkorbtrage wurde der 28-Jährige gesichert und den Abhang hinauf getragen. Von dort konnte er mit einem geländegängigen Mannschaftstransportfahrzeug zum Rettungswagen gefahren werden.

Im Einsatz waren die Einheiten Happerschoss, Hennef und Blankenberg mit 34 Einsatzkräften sowie zwei Strömungsretter der Feuerwehr Siegburg. Darüber hinaus war ein Rettungswagen, ein Notarzt und die Polizei im Einsatz.

Einsatzleiter war der Leiter der Feuerwehr Markus Henkel.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hennef, übermittelt durch news aktuell