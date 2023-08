POL-PDNR: Straßenverkehrsgefährdung

Rheinbrohl (ots) - In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw in der Straße Am Römerring eine Brieftasche mit diversen Papieren und Bargeld. Vermutlich flüchte der Täter mit einem in dem Hof abgestellten Fahrrad des Geschädigten. Dieses Fahrrad konnte weiter in der gleichen Straße abgestellt aufgefunden werden. In unmittelbarer ...

