Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannter stiehlt Geld aus Wohnung

Zeugen gesucht

Wegberg-Rödgen (ots)

Am Freitagnachmittag (12. Mai) bemerkte eine Frau in der Rödgener Straße gegen 15 Uhr einen unbekannten Mann in ihrer Küche. Dieser hielt Zeitungen in der Hand. Als sie den Unbekannten aus ihrer Wohnung verwiesen hatte, stellte sie fest, dass aus ihrer Geldbörse, die sich in ihrer Handtasche befand, Geld fehlte. Der Dieb war dunkel gekleidet, hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Personen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

