Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Lottogeschäft

Zeugen gesucht

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Gegen 02.25 Uhr drangen unbekannte Täter am frühen Montagmorgen (15. Mai) am Magnus Einkaufspark gewaltsam in ein dort befindliches Lottogeschäft ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor. Zeugen, die zum in Rede stehenden Zeitraum Beobachtungen gemacht haben, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben zudem die Möglichkeit, einen Hinweis über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

