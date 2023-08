Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brieftasche, Akku-Stichsäge und Fahrrad entwendet

Rheinbrohl (ots)

In der Nacht zum Samstag entwendeten unbekannte Täter aus einem geparkten Pkw in der Straße Am Römerring eine Brieftasche mit diversen Papieren und Bargeld. Vermutlich flüchte der Täter mit einem in dem Hof abgestellten Fahrrad des Geschädigten. Dieses Fahrrad konnte weiter in der gleichen Straße abgestellt aufgefunden werden. In unmittelbarer Nähe meldete sich ein weiterer Anwohner, der am Samstagmorgen den Diebstahl einer Akku-Stichsäge, sowie einer Arbeitstasche aus seinem Pkw feststellte. Beide Taten dürften im Zusammenhang stehen. Hinweise an die Polizeiinspektion Linz, 02644/9430 oder pilinz@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell