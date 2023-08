Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: E-Scooter geklaut + Einbrüche + Unfall unter Drogeneinfluss

Friedberg (ots)

Friedberg- E-Scooter gestohlen

In der Hanauer Straße stahlen Unbekannte am Montag (21.08.2023) einen rund 600 Euro teuren E-Scooter. Dieser war mit einem Spiralschloss am Abstellplatz für Fahrräder gesichert. Zwischen 20:10 Uhr und 22:10 Uhr durchtrennten die Diebe das Schloss und machten sich mit dem schwarzen Xiaomi Pro 2 aus dem Staub. Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Karben-Kloppenheim: E-Scooter am Bahnhof geklaut

Zwischen Donnerstag (17.08.2023), 17:00 Uhr und Freitag (18.08.2023), 16:30 Uhr machten sich Diebe an einem E-Scooter in der Bahnhofstraße zu schaffen. Sie brachen das Schloss, mit dem der Ninebot Kicksooter angebunden war, auf und stahlen den E-Scooter. Der Schaden beläuft sich auf rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Münzenberg- Unfall unter Drogeneinfluss

Zu einem Zusammenstoß im Begegnungsverkehr kam es gestern (21.08.2023) auf der L3053. Ein 22-Jähriger war mit seinem VW von Gambach in Richtung Butzbach unterwegs. Kurz hinter einer Linkskurve geriet der VW-Fahrer mit seinem Golf offenbar auf die Gegenfahrspur und touchierte hierbei einen entgegenkommenden grauen 1-er BMW. An beiden Autos wurden die Außenspiegel beschädigt. Der Gesamtschaden wird mit 800 Euro beziffert. Der 22-jährige Golf-Fahrer stand offensichtlich unter Drogeneifluss. Ein hinzugezogener Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Der junge Mann muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Büdingen-Wolf: Einbrecher scheitern

Gleich zweimal scheiterten Einbrecher in Wolf. In der Straße "Zur Wolfer Mühle" machten sich die Unbekannten an den Türen zweier Einfamilienhäuser zu schaffen. Offensichtlich gelang es den Einbrechern nicht, die Türen zu öffnen. Sie ließen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Die Bewohnter stellten die Einbruchsversuche am 10.08.2023 fest. Wann genau die Unbekannten versuchten in die Häuser zu gelangen, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Friedberger Kriminalpolizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Altenstadt- eingebrochen

Durch ein Küchenfenster drangen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Stockheimer Straße ein. Aus dem Haus stahlen sie Schlüssel und eine Festplatte. Der Schaden ist noch nicht bezifferbar. Wem sind am Mittwoch (16.08.2023) zwischen 10:00 Uhr und 13:15 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stockheimer Straße aufgefallen? Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

