Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Einbruch

Marsberg (ots)

Am Sonntagmorgen wurde gegen 06:30 Uhr in einen Lagerraum an der Straße "Weist" eingebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang und richteten auch im Inneren des Gebäudes Sachschaden an. Drei mutmaßliche Täter konnten die Beamten vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um Marsberger im Alter von 25, 28 und 31 Jahren. Die Männer wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen. Inwieweit sie mit weiteren Einbrüchen in der Region in Verbindung stehen, ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

