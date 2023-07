POL-DA: Mörlenbach: Einbruch in Schule/Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots) - Ein 17-Jähriger wird sich nach seiner Festnahme am frühen Sonntagmorgen (2.7.) zukünftig in zahlreichen Verfahren strafrechtlich verantworten müssen. Am Montag (3.7.) war der junge Mann auf Antrag der Staatsanwalt Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt worden. Seiner Vorführung war eine Festnahme am Sonntag (2.7.) vorausgegangen, nachdem er ...

mehr