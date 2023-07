Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Erzhausen: 17-jähriger Rollerdieb in Untersuchungshaft

Darmstadt (ots)

Ein 17-Jähriger wird sich nach seiner Festnahme am frühen Sonntagmorgen (2.7.) zukünftig in zahlreichen Verfahren strafrechtlich verantworten müssen. Am Montag (3.7.) war der junge Mann auf Antrag der Staatsanwalt Darmstadt einem Haftrichter vorgeführt worden. Seiner Vorführung war eine Festnahme am Sonntag (2.7.) vorausgegangen, nachdem er wiederholt auf frischer Tat ertappt wurde, als er einen Roller in der Heinestraße entwenden wollte. Und auch am Donnerstag (29.6.)zuvor war er bereits in Erzhausen und dort in der Bahnstraße aufgefallen und vorläufig festgenommen worden. Dort hatte er unberechtigt ein Grundstück betreten und sich offenbar an der Garage zu schaffen machen wollte. Doch dem nicht genug. Weil er in den vergangenen Wochen mit weiteren, mehr als zehn gleichgelagerten Taten mutmaßlich in Verbindung steht, erließ der Richter einen Haftbefehl und schickte den Wohnsitzlosen in eine Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und weiteren Tatzusammenhängen dauern derweil an. Mit diesen ist das Kommissariat 35 betraut. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

