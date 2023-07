Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Reizgas in Berufsschule versprüht

Kripo ermittelt

Darmstadt (ots)

Nachdem mutmaßlich Schüler einer Berufsschule am Dienstagvormittag (4.7.) gegen 11.30 Uhr Reizgas in dem Treppenhaus eines Schulgebäudes in der Martin-Buber-Straße versprühten, ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Als Folge des unbekannten versprühten Reizgases wurden nach bisherigen Erkenntnissen 13 Personen leicht verletzt. Eine wurde aufgrund der Beschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an. Hinweise zu den Tätern nehmen die Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell