Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Nicht weit gekommen

Drei Festnahmen und Untersuchungshaft

Eppertshausen (ots)

Bei dem Versuch am frühen Sonntagmorgen (2.7.) Werkzeug aus einem Baucontainer in der Lutherstraße zu entwenden, kamen drei Kriminelle nicht weit. Dank des Hinweises von Zeugen, die auf das verdächtige Treiben gegen 2 Uhr aufmerksam wurden und umgehend die Polizei informierten, klickten die Handschellen noch an Ort und Stelle und ihr Vorhaben, sich in einen nahe gelegenen Wald zu flüchten scheiterte.

Bei ihrer Überprüfung stellten die Ordnungshüter unter anderem Diebesgut in ihrem mitgeführten Auto sicher. Die drei 42, 46 und 47 Jahre alten Männer, von denen zwei derzeit keinen festen Wohnsitz haben, wurden festgenommen und kamen mit zur Wache. Dort verbrachten sie die Nacht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurden sie am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt, der gegen alle drei einen Untersuchungshaftbefehl erließ. Weil der 42-Jährige derzeit einen Wohnsitz in Maintal vorweisen kann, wurde er gegen Auflagen vorerst wieder entlassen. Seine beiden Begleiter schickte der Haftrichter in eine Justizvollzugsanstalt. Das Kommissariat 41 in Dieburg ist mit den weiteren Ermittlungen und der Frage betraut, ob die Tatverdächtigen für weitere Straftaten verantwortlich sind. Diese Prüfungen dauern derzeit an.

