POL-DA: Biebesheim: Kabel von Schwerlastkran durchtrennt und gestohlen/Mehrere zehntausend Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmittag (30.06.) und Montagmorgen (03.07.) haben Kriminelle aus Containern auf einer Baustelle an der A 67 am Rüsselsheimer Dreieck unter anderem mehrere Elektrowerkzeuge sowie aus einem dortigen Tank etwa 1000 Liter Diesel entwendet. Für den Abtransport ihres ...

mehr