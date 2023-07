Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unfall mit leicht verletztem Motorradfahrer/ Pkw-Fahrer gesucht

Babenhausen (ots)

Am Montag (03.07.2023) ereignete sich gegen 22:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 3116 zwischen Babenhausen und Schaafheim. Hierbei wollte ein 32-jähriger PKW-Fahrer aus Schaafheim einen vor sich fahrenden dunklen PKW der Kompaktklasse überholen. Im selben Moment wollte ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Schaafheim die beiden PKW ebenfalls überholen, sodass es zur Kollision zwischen PKW und Motorrad kam. Der Motorradfahrer verletzte sich bei dem anschließenden Sturz leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 EURO. In diesem Zusammenhang wird der oder die Fahrer(in) des vorausfahrenden PKW, vermutlich ausländischen Fabrikats in dunkler, evtl. blauer Farbgebung, als Zeuge gesucht.

Sachdienliche Hinweise richten Sie bitte an unten aufgeführte Polizeidienststelle in Dieburg.

Berichterstatter: Wanko, POK

