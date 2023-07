Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt- Wixhausen: Zeugen nach Einbruch in Kindergarten gesucht

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (30.6.) und Montag (3.7.) hatten es ungebetene Besucher auf einen Kindergarten in der Bert-Brecht-Straße abgesehen. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Räumen und entwendeten unter anderem Geld. Der Gesamtschaden wird derzeit auf mehr als 2800 Euro beziffert. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und ist unter der Rufnummer 06151/9690 für Zeugenhinweise in der Sache zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell