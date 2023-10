Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2023

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Polizei nimmt Sicherheitsmitarbeiter bei Diebstahl fest

Die Polizei nahm am Dienstagabend zwei Männer fest, die ihre Arbeitsstellen missbraucht haben sollen, um bei einem Heilbronner Kaufhaus Waren im Wert von über 20.000 Euro zu stehlen. Die 43 und 47 Jahre alten Männer waren als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma dafür verantwortlich, das Kaufhaus in der Fleiner Straße nach Ladenschluss abzuschließen. Diese Position sollen die beiden genutzt haben, um zahlreiche Gegenstände aus dem Verkaufsbestand des Ladens zu entwenden. Nachdem sich erste Verdachtsmomente erhärtet hatten, observierten Polizeibeamte das Geschäft und konnten die Männer dabei beobachten, wie sie Waren im Wert von rund 5.000 Euro aus den Räumlichkeiten zu einem Auto trugen. Beide wurden beim Versuch, mit ihrem Diebesgut davonzufahren festgenommen. Durchsuchungen der Wohnungen der Festgenommenen förderten noch weitere, vermutlich aus dem Kaufhaus gestohlene Objekte im Wert von knapp 19.000 Euro zu Tage. Die Tatverdächtigen wurden am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Männer Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen gewerbsmäßigen Diebstahls und setzte diesen in Vollzug. Die beiden Männer wurden in Justizvollzugsanstalten überstellt.

