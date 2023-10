POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mosbach und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.10.2023

Heilbronn (ots) - Niedernhall: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht Durch bislang Unbekannte wurde in der Nacht von Montag um 23.30 Uhr bis Dienstag um 8.00 Uhr ein schwarzer Toyota Yaris in Niedernhall zerkratzt. Das Fahrzeug stand geparkt in der Straße Egelgraben und wies am Morgen Beschädigungen im Bereich der ...

