POL-SE: Elmshorn - Kriminalpolizei ermittelt gegen zwei Tatverdächtige einer Brandstiftung im Koppeldamm

Bad Segeberg (ots)

Der Kriminalpolizei Elmshorn ist es in einem umfangreichen Ermittlungsverfahren gelungen, zwei Tatverdächtige zu ermitteln.

Am Dienstag (28.06.2022) ist es erstmalig in einem Mehrfamilienhaus im Koppeldamm zu einer Brandlegung in einer Kellerparzelle gekommen.

Näheres hierzu ist einer Pressemitteilung vom 30.06.2022 unter nachfolgendem Link zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5261341

In der Vergangenheit kam es mehrfach zu Brandlegungen im Treppenhaus oder offenstehenden Kellerverschlägen im selben Wohnhaus.

Die Ermittlungen zu einem Kellerbrand am Donnerstag (22.12.2022) führten nun dazu, dass sich der Tatverdacht gegen eine 45-jährige Elmshornerin erhärtete, so dass die Staatsanwaltschaft Itzehoe ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat und sich die Elmshornerin nun dem Vorwurf der Brandstiftung verantworten muss.

Aus dem nähren Umfeld der Elmshornerin wusste eine 25-Jährige von den Taten, deren juristische Verantwortlichkeit geprüft wird.

Derzeit wird weiterhin geprüft, ob die 45-jährige Elmshornerin für weitere Taten im Koppeldamm verantwortlich ist.

