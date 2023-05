POL-SE: Norderstedt - Einbruch in Harksheide - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - Die Polizeidirektion Bad Segeberg zieht nach dem gestrigen Himmelfahrtstag Bilanz und verzeichnet einen relativ ruhigen Einsatzverlauf. Kreis Segeberg: Erwartungsgemäß fanden sich die größten Besucherzahlen bzw. Vatertagstouren rund um den Segeberger See ein. An der Badestelle Klüthsee in Klein Rönnau kamen in der Spitze bis zu 800 Personen ...

