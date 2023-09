Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Vorfahrt genommen und Unfall verursacht

In Wertheim kam es am Montagnachmittag zu einer Kollision, bei der eine 70-Jährige verletzt wurde. Die Seniorin war gegen 14 Uhr mit ihrem Mercedes auf der Luisenstraße unterwegs und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Dabei übersah sie wohl den Kleinbus eines 37-Jährigen der bereits auf der Vorfahrtsstraße fuhr und startete ihren Abbiegevorgang. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 70-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Zwei Verletzte nach Unfall

Auf knapp 12.000 Euro belaufen sich die Schäden eines Unfalls, der sich am Montagabend in Lauda-Königshofen ereignete. Eine 63-Jährige fuhr gegen 19 Uhr mit ihrem Ford auf der Kaiser-Ludwig-Straße. An der Kreuzung mit der Gartenstraße bemerkte sie den vorfahrtsberechtigten Peugeot eines 34-Jährigen vermutlich zu spät, weshalb es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Autofahrer erlitten jeweils leichte Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Weikersheim: Traktor umgekippt

Rettungskräfte behandelten am Montagmorgen einen Traktorfahrer, der bei Weikersheim mit seinem Gefährt umgekippt war. Der 76-Jährige war um kurz nach 8 Uhr auf der Landesstraße zwischen Queckbronn und Weikersheim unterwegs, als er aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Gespann von der Fahrbahn abkam. Der Traktor kippte daraufhin auf die Seite, wodurch sich der Fahrer leichte Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften behandelt. Am Traktor und Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro.

