POL-PDLU: Verkehrskontrollen im Stadtgebiet

Speyer (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Fußgänger kam es am 03.09.2023, gegen 10:12 Uhr in der Oberen Langgasse in Speyer. Eine 28-Jähige erfasste beim Einparken in eine Parklücke einen Fußgänger. Der 77-Jährige Fußgänger erlitt leichte Verletzungen an den Beinen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die PKW-Fahrerin nicht im Besitz einer ...

