POL-WAF: Ahlen. Fahrradfahrer stießen zusammen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 27.7.2023, 12.50 Uhr ereignete sich auf der Alten Beckumer Straße in Ahlen ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 34-jähriger Ahlener fuhr mit seinem Pedelec aus einem verkehrsberuhigten Bereich nach links auf den Gehweg der Alten Beckumer Straße. Zur gleichen Zeit befuhr eine 71-jährige Ahlenerin mit ihrem Fahrrad den rechten Gehweg der Alten Beckumer Straße in Richtung Innenstadt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrradfahrern, bei dem die Seniorin stürzte. Rettungskräfte brachten die Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus.

