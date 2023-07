POL-WAF: Ennigerloh. Diebstahl von Kupferkabel

Warendorf (ots) - Ein Notstromaggregat ist das Ziel von unbekannten Dieben in Ennigerloh gewesen. Der oder die Täter müssen sich am Mittwoch (26.07.2023) zwischen 18.45 Uhr und 23.00 Uhr Zutritt zu einer Lagerhalle an der Oelder Straße verschafft und das Aggregat gestohlen haben. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl, den Tätern oder dem Verbleib des Diebesgutes geben? Melden Sie sich bei der Polizei in Oelde, Telefon ...

