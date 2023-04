Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Terminerinnerung: ++ Motorrad-Aktionstag am 14. Mai 2023 unter dem Motto "Kaffee (und Kirche) statt Knöllchen" ++

Oft haben Verkehrsunfälle für Motorradfahrende schwere gesundheitliche Folgen. Gerade deswegen ist es Ziel der polizeilichen Verkehrssicherheitsarbeit, solche Verkehrsunfälle zu verhindern. Eine Knautschzone, die Zusammenstöße abfedert, haben Motorräder nicht. Und durch ihre schmale Silhouette ist die Gefahr größer, dass Motorräder im Straßenverkehr durch andere Verkehrsteilnehmende übersehen werden.

Auch wenn Motorradfahrende häufig gar nicht selbst schuld an Verkehrsunfällen sind, kann jede und jeder Einzelne viel dafür tun, sich zu schützen.

Das geht vor allem durch besonnenes, vorausschauendes Fahrverhalten und rechtzeitiges Erkennen von Gefahrensituationen, aber auch dadurch, sich gedanklich auf derartige Situationen vorzubereiten und zu üben.

Mit Verkehrssicherheitsarbeit sind Sascha Lorenz und Dierk Westermann für die Polizeiinspektion Diepholz und Andrea Sudmann für die Polizeiinspektion Verden/Osterholz betraut und haben gemeinsam den Motorrad-Aktionstag geplant. Dieser wird in Kooperation mit der Landesverkehrsacht, den Landkreisen Verden und Diepholz und weiteren Partnern stattfinden, die sich Sicherheit im Straßenverkehr zur Berufung gemacht haben.

"Bei den Verkehrsunfällen haben Kradfahrende oft gar keine Schuld, umso wichtiger ist es, dass sie auch selbst etwas für ihre Sicherheit tun, zum Beispiel durch auffällige Farben bei Helm und Kluft" so Sascha Lorenz und Andrea Sudmann.

Der Motorrad-Aktionstag startet am 14. Mai 2023, um 11:00 Uhr. In der Maria Magdalena Kirche (Bürgerstraße 7 in Thedinghausen) findet ein Gottesdienst statt. Im Anschluss geht es in einem Korso zu Stevens Bistro (Freesenstraße 3 in Martfeld), wo es ebenfalls ab 11:00 Uhr ein informatives Programm gibt:

Die Verkehrswacht wird Übungen aus Fahrsicherheitstrainings präsentieren. Gutscheine für solche Trainings können vergünstigt erworben oder sogar bei einer Verlosung gewonnen werden. Zum vielfältigen Programm zählen unter anderem Tipps zur Ersten Hilfe, zum Sichern von Motorrädern auf Anhängern und wie man sich beim sogenannten Toten Winkel neben Lkw verhalten sollte. Die Arbeitsgruppe "Tuning" der Polizeiinspektion Verden/Osterholz gibt weiterhin Tipps, was für ein fachgerechtes Tuning wichtig ist. Ebenfalls wird es einen Stand mit Motorradausrüstung geben.

"Der Ablauf ist toll auf die Kirchengäste abgestimmt, man darf gespannt sein! Der gemeine Korso der Kräder im Anschluss nach Martfeld hat dieses Jahr eine deutlich längere Strecke! Nun hoffen wir noch auf bestes Wetter!" erklärt Andrea Sudmann. "Wir haben wieder ein vielfältiges Programm zusammengestellt und sind überzeugt, dass sich der Besuch auf jeden Fall lohnt" ergänzt Dierk Westermann.

Das Motto "Kaffee statt Knöllchen" soll deutlich machen, dass es an dem Tag um Prävention gehen soll - und zwar auf Augenhöhe.

Es werden einige motorradfahrende Polizistinnen und Polizisten mit ihren privaten Krädern dabei sein, aber auch E-Motorräder der Polizei.

Natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein - bei Stevens Bistro gibt es neben Kaffee auch diverse Speisen.

Wir freuen uns auf Sie!

