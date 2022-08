POL-EU: Drogendealerin in Untersuchungshaft

Mechernich (ots) - Ein 37-Jähriger aus Mechernich befuhr am Donnerstagabend (22 Uhr) mit seinem Fahrrad die Rathergasse in Richtung Bruchgasse und schwankte. Der Grund: Der Mann war betrunken. Ein Test ergab bei der Verkehrskontrolle einen Wert von 2,08 Promille. Es wurde eine Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle ...

