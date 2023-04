Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nach Einbruch Zeugen gesucht ++ Pkw von Grundstück gestohlen ++ 37-Jähriger bei Unfall schwer verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Nach Einbruch Zeugen gesucht

Verden. Im Tagesverlauf des Dienstag brach ein Täter auf bislang unbekannte Weise in ein Einfamilienhaus in der Georgstraße ein. Der Beschuldigte wurde gegen 18:25 Uhr von der heimkommenden 61-jährigen Geschädigten überrascht, sodass der Einbrecher den ersten Informationen zufolge aus einem Fenster sprang und zu Fuß flüchtete. Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte er von den Kräften der Polizei Verden nicht aufgefunden werden. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst unbekannt. Hinweise möglicher Zeugen werden unter 04231/8060 erbeten.

Pkw von Grundstück gestohlen

Verden. Unbekannte Täter stahlen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Daimler AMG aus der Hanna-Zuschneid-Straße und flüchteten in unbekannte Richtung. Der weiße Pkw war den ersten Erkenntnissen zufolge in einer offenen Garage auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses abgestellt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen gegen die Diebe aufgenommen. Der Sachschaden liegt bei mehreren zehntausend Euro. Mögliche Zeugen, die unbekannte Personen oder etwas Ungewöhnliches beobachtet haben, werden unter 04231/8060 um Hinweise an die Polizei Verden gebeten.

37-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

Verden. Ein 37-jähriger Fahrer eines Fahrrades wurde bei einem Unfall in der Bremer Straße am Dienstagmorgen schwer verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ein 59-jähriger Fahrer eines VW wollte demnach zuvor von einem Discounterparkplatz in die Bremer Straße einfahren und hatte den von links kommenden Radfahrer übersehen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

