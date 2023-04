Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruchsversuch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen ++ Brand eines Traktors ++ Junger Mann kommt mit Pkw von Fahrbahn ab ++

Landkreis Osterholz (ots)

Einbruchsversuch in Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Worpswede. Am frühen Dienstagmorgen versuchte ein bislang unbekannter Täter in ein Juweliergeschäft in der Bergstraße einzubrechen. Möglicherweise schlug eine ausgelöste Einbruchmeldeanlage den Täter in die Flucht, bevor er in das Geschäft eindringen konnte. Die hinzugerufene Polizei Osterholz sicherte Spuren und fahndete nach dem Täter.

Der entstandene Sachschaden am Gebäude wird derzeit auf mehr als 15.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen nun unter 04791/3070 um Hinweise an die Ermittler/-innen Osterholz-Scharmbeck.

Brand eines Traktors

Lübberstedt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Traktor am Montagabend gegen 21:30 Uhr in Brand. Der Traktor war in einer Scheune in der Schulstraße untergestellt. Ein größerer Schaden an der Scheune konnte jedoch von den Freiwilligen Feuerwehren Lübberstedt und Hambergen verhindert werden. Der Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandes hat die Polizei Osterholz aufgenommen.

Junger Mann kommt mit Pkw von Fahrbahn ab

Lilienthal. Ein 21-jähriger Fahrer eines BMW kam am Montagabend gegen kurz nach 22:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von der Lilienthaler Allee ab und verletzte sich dabei leicht. Den Informationen zufolge geriet der junge Mann mit dem PKW nach rechts in die Böschung und schleuderte mit dem Fahrzeug um die eigene Achse. Der Sachschaden am Pkw wird mit rund 6.000 Euro beziffert.

