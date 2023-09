Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Betrunkener Autofahrer greift Polizisten an

Nachdem ein aufmerksamer Zeuge am Montag gegen 15:30 Uhr beobachtete, wie ein augenscheinlich betrunkener Mann in seinen Pkw stieg und losfuhr, verständigte dieser die Polizei. Der 40-jährige Autofahrer konnte schließlich in der Weinsberger Straße angetroffen werden, wo er gerade im Begriff war, aus seinem Fahrzeug auszusteigen. Nachdem er sich sowohl gegenüber einer dort aufhältigen Person, als auch den Polizeibeamten verbal und körperlich agressiv verhielt, wurde er vorläufig festgenommen und ihm Handschließen angelegt. Trotzdem trat der Mann weiterhin in Richtung der Polizeibeamten und beleidigte diese. Dies bewahrte ihn jedoch nicht vor einer Blutentnahme im Krankenhaus. Der 40-Jährige muss nun neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen mit weiteren Strafanzeigen wegen Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

Heilbronn: Rollerfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen zog sich ein 52-jähriger Rollerfahrer am Montag in Heilbronn zu. Der Mann befuhr gegen 12.30 Uhr die Straße Am Wollhaus als plötzlich ein auf gleicher Höhe fahrender BMW-Lenker auf seine Fahrspur wechselte. Der Rollerfahrer erschrak hierdurch so stark, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen am Knie zu. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Obersulm-Affaltrach: Opferstock in Kirche aufgebrochen

Bereits am vergangenen Donnerstag brachen Unbekannte einen Opferstock in der Katholischen Kirche in Obersulm-Affaltrach auf. DieTat ereignete sich in der Zeit zwischen 08 Uhr und 17.30 Uhr. Hinweise nimmt der Polizeiposten Obersulm unter der Rufnummer 07130 4009373 entgegen.

Heilbronn: Betrügerische Handwerker im Stadtgebiert unterwegs

Die Polizei Heilbronn sucht aktuell nach Zeugen oder weiteren Geschädigten, die Opfer einer rumänischen Betrügerbande geworden sind. Bislang wurde ein Fall zur Anzeige gebracht, welcher sich zwischen Freitag und Montag ereignete. Ein 72-jähriger Mann, welcher in der Solothurner Straße in Heilbronn wohnt, hatte zunächst am Freitag von mehreren angeblichen Dachdeckern das Angebot erhalten, dass diese ihm für einen vergleichsweise geringen Preis das Dach der Garage frisch eindecken. Der Hausbesitzer stimmte zu, woraufhin die Männer sofort loslegten. Nach getaner Arbeit verlangten die angeblichen Handwerker jedoch ein vielfaches des vereinbarten Preises. Nachdem der 72-Jährige angab, so viel Geld nicht zuhause zu haben, wurde vereinbart, dass die Bezahlung am Samstag erfolgt. Hier wurde dann ein Teilbetrag übergeben und die Restzahlung für Montag vereinbart. Da dem Hausbesitzer das Ganze jedoch seltsam vorkam, erstattete er Anzeige bei der Polizei. Im Anschluss konnten am Montag vier rumänische Staatsangehörige festgenommen werden. Ihnen wird unter anderem Gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Die Polizei Heilbronn sucht nun weitere Zeugen und mögliche Geschädigte die Kontakt mit der Gruppierung hatten. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 7479160 entgegengenommen.

