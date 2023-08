POL-EU: Einbruch in ehemaliges Schnellrestaurant

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Am Sonntag (6. August) wurde ein 24-Jähriger aus Swisttal von einem 19-Jährigen aus Bad Münstereifel mit einer Flasche verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 1.48 Uhr auf dem Kirmesplatz in Flamersheim. Bei Streitigkeiten schlug der 19-Jährige dem 24-Jährigen mit einer Flasche gegen die Stirn. Der 24-Jährige wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. ...

